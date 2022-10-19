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طارق العشري يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك بالدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة باستاد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بالجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد حكم - أحمد شوشه - شريف رضا

خط الوسط: محمد نادي - حسين فيصل - صديق أوجولا - أحمد مصطفى - دوكو دودو

خط الهجوم: أليا سيلا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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