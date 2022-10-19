طارق العشري يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة باستاد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بالجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد حكم - أحمد شوشه - شريف رضا

خط الوسط: محمد نادي - حسين فيصل - صديق أوجولا - أحمد مصطفى - دوكو دودو

خط الهجوم: أليا سيلا