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محمد صلاح على موعد لتسجيل رقم قياسي جديد مع ليفربول

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المنامة - ياسر ابراهيم - سيكون المصري محمد صلاح، على موعد لتسجيل رقم قياسي جديد، في المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بين فريقه ووست هام، في الجولة الـ12 من .
 
وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول.
 
ووفقا لحساب الدوري الإنجليزي على "تويتر"، فإن صلاح يملك في رصيده 69 هدفا سجلها لصالح ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، بالتساوي مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد.
 
وإذا نجح صلاح في هز شباك وست هام، خلال أمسية الأربعاء، سيصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ليفربول على ملعبه بـ70 هدفا، خلف النجم المعتزل روبي فاولر صاحب الـ85 هدفا.
 
وبعد بداية متعثرة هذا الموسم، حيث عانى صلاح من عقم تهديفي مع فريقه ليفربول، استعاد النجم المصري خلال المباريات الأخيرة غريزته التهديفية، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز "الريدز" على رينجرز 7-1 في ، ثم قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.
 
المصدر: Premier League
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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