شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على إنبى بهدف نظيف فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى بيراميدز الشوط الأول متقدما على فريق إنبى بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما حاليا في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

جاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسى فخر الدين بن يوسف، ليضعها على يمين عبد العزيز البلعوطى معلنا عن هدفه الأول بقميص بيراميدز في بطولة الدورى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

فيما جاء تشكيل إنبى لمواجهة بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

الدفاع: على فوزى، خالد رضا، محمد حامد، محمد إسماعيل

الوسط: أحمد العجوز، رفيق كابو، مصطفى دويدار، إيريك تراورى، مودى ناصر

الهجوم: عماد ميهوب

البدلاء: أحمد يوسف، مروان صحراوى، إبراهيم جلال، شميلس بيكلى، مصطفى شكشك، رمضان مصطفى، كريم الطيب