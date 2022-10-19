شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والأسماعيلي المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً لإحراز هدف مُبكر ، قبل أن يبدأ الأسماعيلي في النشاط الهجومي وأحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة حرة للإسماعيلي بالقرب من منطقة جزاء الأهلي بعد إعاقة من أليو ديانج محاولة مرور محمد حسن في اتجاه منطقة الجزاء.

وواصل الأسماعيلي الضغط على الأهلي مُستغلاً سرعات باسم مرسي وأحمد مدبولي ،وكاد الأهلي يُسجل هدفاً بعدما أبعد محمد فوزي حارس الأسماعيلي كرة خطرة من علي معلول قابلها محمود متولي برأسه من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ونال حمدي النقاز بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي فتحي ، وأستعاد الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب وسدد محمد شريف كرة خطرة مرت من أمام حارس الأسماعيلي دون أن تدخل الشباك في الدقيقة 24 ، وسدد سافيو تسديدة قوية في الدقيقة 28 مرت بجوار القائم .

واصل الأهلي السيطرة على مجريات المباراة وفرض شخصيته على الملعب ولاحت له أكثر من فرصة عن طريق أحمد عبد القادر وسافيو ومحمد شريف فيما أعتمد الاسماعيلي على الهجمة المرتدة التى قادها باسم مرسي وأحمد مدبولي لكن الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء : علي لطفي وأيمن اشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد هاني.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : محمد فوزي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وباسم مرسي.

ويجلس على دكة الدراويش ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم وإياد العسقلاني ومصطفي فارس ومحمد دسوقي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي.