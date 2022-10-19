شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يفتتح أهدافه في الدورى مع بيراميدز أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز مصطفى فتحى لاعب وسط بيراميدز، الهدف الأول لفريقه في شباك إنبى في الدقيقة 20، في المباراة التي تجمعهما حاليا في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

جاء هدف مصطفى فتحى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسى فخر الدين بن يوسف، ليضعها على يمين عبد العزيز البلعوطى معلنا عن هدفه الأول بقميص بيراميدز في بطولة الدورى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

فيما جاء تشكيل إنبى لمواجهة بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

الدفاع: على فوزى، خالد رضا، محمد حامد، محمد إسماعيل

الوسط: أحمد العجوز، رفيق كابو، مصطفى دويدار، إيريك تراورى، مودى ناصر

الهجوم: عماد ميهوب

البدلاء: أحمد يوسف، مروان صحراوى، إبراهيم جلال، شميلس بيكلى، مصطفى شكشك، رمضان مصطفى، كريم الطيب