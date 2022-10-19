شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يهزم الحمام في مجموعة بحرى.. والبلدية يكتسح كفر الشيخ بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الأوليمبى بقيادة رمضان السيد، فوزا مهما على فريق الحمام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى.

ونجح الأوليمبى في تحقيق الفوز الثانى على التوالي وهذه المرة أمام الحمام بهدفين نظيفين، ليؤكد رمضان السيد المدير الفني للأوليمبى قدرته على المنافسة على التأهل هذا الموسم في الدورى.

وحقق بلدية المحلة فوزا كبيرا على كفر الشيخ بأربعة اهداف مقابل هدف، ليحقق أول فوز في القسم الثانى هذا الموسم تحت قيداة أحمد عبد الرؤوف، فيما استعاد أبو قير للأسمدة توازنه بتحقيق الفوز على بايونيرز بهدفين نظيفين ليحقق أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى والإسكندرية..

بروكسى 3 /0 المجد

اتحاد نبروه 0 /0 الهلال بالضبعة

جمهورية شبين 2 /2 دكرنس

بلدية المحلة 4/1 كفر الشيخ

المنصورة 0/0 سبورتنج

الحمام 0 /2 الأوليمبى

أبو قير للأسمدة 2 /0 بايونيرز

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