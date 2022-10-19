تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري بعد 15 دقيقة

القاهرة - سامية سيد - فرض التعادل السلبي نفسه على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلي والأسماعيلي المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً لإحراز هدف مُبكر ، قبل أن يبدأ الأسماعيلي في النشاط الهجومي وأحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة حرة للإسماعيلي بالقرب من منطقة جزاء الأهلي بعد إعاقة من أليو ديانج محاولة مرور محمد حسن في اتجاه منطقة الجزاء.

وواصل الأسماعيلي الضغط على الأهلي مُستغلاً سرعات باسم مرسي ،وكاد الأهلي يُسجل هدفاً بعدما أبعد محمد فوزي حارس الأسماعيلي كرة خطرة من علي معلول قابلها محمود متولي برأسه من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف بعدما أنطلق بكرة من منتصف الملعب لكنه تباطئ في التمرير أو التسديد ليتدخل دفاع الإسماعيلي وينقذ الموقف.