شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الجولة الأولى للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الاهلي والأسماعيلي بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء : علي لطفي وأيمن اشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد هاني.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : محمد فوزي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وباسم مرسي.

ويجلس على دكة الدراويش ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم وإياد العسقلاني ومصطفي فارس ومحمد دسوقي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي.