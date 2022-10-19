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انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الجولة الأولى للدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الاهلي والأسماعيلي بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من :  محمد الشناوي ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء : علي لطفي وأيمن اشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد هاني.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : محمد فوزي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وباسم مرسي.

 

ويجلس على دكة الدراويش  ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم وإياد العسقلاني ومصطفي فارس ومحمد دسوقي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي.

ويقود المباراة ، محمد عادل اللقاء كحكم ساحة فيما سيُساعده سمير جمال ويوسف البساطي فيما سيكون أحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم var ويُساعده مصطفى عطية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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