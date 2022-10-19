شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية زيزو والجزيرى تقود الزمالك للفوز على سموحة في آخر مواجهة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، مع فريق سموحة، ضمن فعاليات الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسمه الجديد في لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا للمستوى الجيد للفريقين خلال الموسم الماضى .

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعت بينه وبين سموحة، والتي جاءت في 24 يوليو الماضى في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الموسم الماضى، بهدفين نظيفين عن طريق أحمد مصطفى زيزو والتونسى سيف الدين الجزيرى.

وضمت قائمة الزمالك التي أعلن عنها جوسفالدو فيريرا، كلًا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا

ومن المتوقع إن يعود الونش للتشكيل الأساسي لفريقه ليصبح تشكيل الزمالك كالتالي..

محمد عواد في حراسة المرمي

فى الدفاع: محمود الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

في الوسط: أشرف روقا - زكريا الوردي - عمر جابر - سيد نيمار - أحمد زيزو.

في الهجوم: سيف الدين الجزيرى.