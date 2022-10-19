شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكشف عن قميصه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي المقاولون العرب عن قميصه الأساسي الجديد الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز نسخة ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يظهر فريق المقاولون العرب بقميصه الجديد غدا الخميس أمام غزل المحلة في مستهل مشواره بالدوري الممتاز .

وحافظ فريق المقاولون العرب على هويته المميزة باللونين الأصفر والأسود مع وجود الذئب رمز الفريق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة غزل المحلة غد الخميس على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الأسبوع الاول من مسابقة الدوري الممتاز.



