أحمد حسن: ثلاثي الأهلي الهجومي بينفذوا الضغط العالي.. وشريف لم يستعيد مستواه

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن "الصقر" نجم منتخب مصر، أن ثلاثي الأهلي الهجومي بينفذوا الضغط العالي بشكل جيد على مرمى المنافسين وهو ما يخدم خطة السويسرى كولر أمام الإسماعيلى في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل على استاد برج العرب.

وقال أحمد حسن خلال تصريحات في الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": أن ثلاثي الأهلي الهجومي بينفذوا الضغط العالي بشكل جيد وهم طاهر محمد وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر، والذي يمنح الأهلى دائما الاستحواذ على الكرة في المناطق الأمامية ويمثل ضغطا كبيرا على المنافسين".

وتابع الصقر: "أحمد عبد القادر عنده مرونة مميزة في الدخول لمنطقة الجزاء وتهديد مرمى الخصوم، بالإضافة إلى التزامه بعمل جبهة قوية مع على معلول، على عكس طاهر محمد الذى يتحرك باستمرار تحت محمد شريف وبرونو سافيو الذى يكمل ليكون مهاجم آخر والذى تمنحه فرصة لهز الشباك".

وأضاف الصقر: "محمد شريف يحتاج هدف ليستعيد الثقة في قدراته واستعادة مستواه المعهود، ولكن حتى الآن لم يعد محمد شريف لمستواه ولكن كولر يمنحه الفرصة مرة أخرى في التشكيل الأساسى".

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم : محمد شريف.

الأهلي استعد لمباراة اليوم من خلال التدريب مرتين عقب مباراة اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوي أبطال أفريقيا التي قيمت في إستاد السلام مساء السبت الماضي ، وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليتأهل لدور المجموعات في البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف في تونس.