شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: متولي وعبد المنعم يخدمان طريقة كولر.. والبدء بشريف لاسترجاع الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم منتخب مصر والأهلى، أن فلسفة السويسرى كولر المدير الفني للأهلى هو الخروج بالكرة بشكل مميز من الخلف لذلك يدفع بمحمود متولى ومحمد عبد المنعم أمام الإسماعيلى في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل على استاد برج العرب.

وقال عماد متعب خلال تصريحات في الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": أن محمود متولي ومحمد عبد المنعم بيخدموا طريقة لعب كولر لأنهما مميزان في الخروج بشكل مميز بالكرة مش معنى كدة أن ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف لن يكون لهم دور، لا الدورى طويل وسيحتاج لكل اللاعببين.

وتابع عماد متعب: "البدء بمحمد شريف لتعزيز العامل النفسي واسترجاع الثقة، وسيكون هناك مداورة بينه وبين شادى حسين، والدفع بمحمد شريف مع وجود برونو سافيو الذى يكمل كرأس حربة آخر يعزز قوة هجوم الاهلى".

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم : محمد شريف.

الأهلي استعد لمباراة اليوم من خلال التدريب مرتين عقب مباراة اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوي أبطال أفريقيا التي قيمت في إستاد السلام مساء السبت الماضي ، وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليتأهل لدور المجموعات في البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف في تونس.