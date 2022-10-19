التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم : محمد شريف.

على الجانب الأخر، أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تشكيلته الأساسية التى ستواجه الأهلي.

وجاء التشكيل كالآتي ..

محمد فوزي فى حراسة المرمي

حمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع

محمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي فى خط الوسط

وباسم مرسي فى خط الهجوم.