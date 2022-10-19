شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم بيراميدز بعماد ميهوب وإيريك تراورى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشرى المدير الفني لفريق إنبى، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى لمواجهة بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

الدفاع: على فوزى، خالد رضا، محمد حامد، محمد إسماعيل

الوسط: أحمد العجوز، رفيق كابو، مصطفى دويدار، إيريك تراورى، مودى ناصر

الهجوم: عماد ميهوب

البدلاء: أحمد يوسف، مروان صحراوى، إبراهيم جلال، شميلس بيكلى، مصطفى شكشك، رمضان مصطفى، كريم الطيب

وحرص أحمد كشري المدير الفني لفريق إنبي علي مشاهدة لقائي بيراميدز وهلال الساحل السوداني بالبطولة الكونفدرالية قبل مواجهة الفريق السماوي بالدوري الممتاز، لدراسة الفريق وتحديد نقاط القوة والضعف بصفوفه قبل مواجهته اليوم الأربعاء بالدوري الممتاز.