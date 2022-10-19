شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة الأهلي في مباراة الإسماعيلي بافتتاح الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي اليوم الأربعاء على استاد برج العرب في بداية مشوار الفريق بالدوري المصري الممتاز. ويتواجد على دكة الاحتياطي كلا من: علي لطفي وأيمن اشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد هاني. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم : محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء : علي لطفي وأيمن اشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد هاني.