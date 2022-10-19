شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبى.. فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة انبي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء اليوم بملعب بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخري لاكاي