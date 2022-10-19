شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو ولاعبو الإسماعيلى يتفقدون أرضية ملعب برج العرب قبل مباراة الأهلى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو ولاعبي الفريق على تفقد أرض ملعب الجيش ببرج العرب فى مواجهة القمة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الأفتتاحية بمسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد لاعبو الفريق والجهاز الفني بأرضية الملعب وسط حالة من الإصرار والحماس على وجوه اللاعبين سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تكون بمثابة إنطلاقة مميزة فى سباق المشوار المحلي.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور 6 آلاف مشجع للناديين مُقسمين مناصفة بينهما فى المباراة التي ستنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأعلن جاريدو، تشكيلة الإسماعيلي الأساسية التى ستواجه الأهلي ويقود باسم مرسي هجوم الفريق، فى حين يتواجد حمدي النقاز كمدافع أيمن بعدما وصلت البطاقة الدولية فى الساعات القليلة الماضية، بينما يتواجد صالح جمعه على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي .. محمد فوزي فى حراسة المرمي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي فى خط الوسط وباسم مرسي فى خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة الدراويش .. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وإياد العسقلاني ومصطفي فارس ومحمد دسوقي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي.



















