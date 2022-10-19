شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يخوض مواجهتين وديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مواجهتين وديتين، قبل السفر إلى الجزائر، لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

ومنح محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين لاعبيه راحة سلبية اليوم الأربعاء، على أن يبدأ المنتخب معسكره المغلق غدًا الخميس، ويستمر حتى موعد السفر للجزائر.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى الأراضي الجزائرية يوم 30 أكتوبر الجاري، للمشاركة في التصفيات التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة شمال أفريقيا إلى جانب المنتخب المصري منتخبات المغرب، تونس وليبيا.