شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل سيف تيرى عن العودة لخط هجوم فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود السودانى سيف تيرى مهاجم فاركو للظهور في قائمة الفريق البرتقالى بعد 15 يوماً حيث ينفذ اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

وكان سيف تيري قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان قد قرر الاتحاد “الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف القيد لدى نادي فاركو، بسبب أزمة لاعبه سيف الدين تيري الذي كان قد تعاقد معه النادي خلال الموسم الماضي.

ويعاني الفريق من أزمة إيقاف القيد بسبب لاعبه سيف الدين تيري، الذي كان يملك عقداً مع نادي المريخ السوداني قبل الانتقال لفاركو الموسم الماضي.

حافظ فريق فاركو على سجله بدون هزيمة أمام البنك الأهلي بعد التعادل بهدف لكل منهما ضمن الجولة الافتتاحية في مسابقة الدوري ، البنك الأهلي كان قد واجه فاركو مرتين سابقا في الدوري الموسم الماضي ولم ينجح في تحقيق أي فوز.

وكان لقاء الدور الأول الموسم الماضي قد انتهى بفوز فاركو بهدف دون مقابل ، بينما لقاء الدور الثاني انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة البنك الأهلي ضد نظيره فاركو بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز كريم بامبو هدف اللقاء الوحيد للبنك الأهلي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد ن خطأ فادح لمحمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو، قبل أن يدرك أحمد عبدالعزيز (مودي) هدف التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء، بعد خطأ قاتل من أبوجبل حارس البنك الأهلي تسبب في ضربة جزاء لصالح فاركو، ليسددها «مودي» داخل الشباك، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق