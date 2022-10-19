شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى وعبد الرحمن مجدى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تشكيلته الأساسية التى ستواجه الأهلي فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى قمة الجولة الأولي من مسابقة الدوري العام، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويقود باسم مرسي هجوم الفريق، فى حين يتواجد حمدي النقاز كمدافع أيمن بعدما وصلت البطاقة الدولية فى الساعات القليلة الماضية، بينما يتواجد صالح جمعه على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي .. محمد فوزي فى حراسة المرمي وحمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد بيومي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي فى خط الوسط وباسم مرسي فى خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة الدراويش .. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وإياد العسقلاني ومصطفي فارس ومحمد دسوقي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي.