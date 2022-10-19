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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 19-10-2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه، وتتضمن أهم الأحداث الرياضية والأخبار التي شهدتها الساحة.
منتخب الناشئين يخوض مواجهتين وديتين استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية
يخوض منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مواجهتين وديتين، قبل السفر إلى الجزائر، لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.
شهدت عقوبات المسابقات الخاصة بالموسم الجديد للدوري الممتاز وضع بند ينص على تغريم أي فرد من أفراد الفريق 5 آلاف جنيه في حالة الاقتراب من منطقة مراجعة الحالات على شاشة حكم الفيديو VAR.
يحضر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة إنبى وبيراميدز المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى الجولة الأولى للدورى، برفقة أعضاء الجهاز الفنى ومحمد غرابة المدير الإدارى للمنتخب.
يستهل فريق النادي الأهلي في الخامسة عصر اليوم الأربعاء مشواره فى بطولة الدوري الممتاز عندما يواجه نظيره الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة في قمة كروية مُمتعة كما هي عادة مباريات الفريقين دائماً ،لذا فأن الأنظار كلها ستتجه صوب الاسكندرية عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.
وافق على العمل فى النادى الإسماعيلى حينما رفع الجميع يديه ظناً أن الدراويش سيهبط.. كان بإمكان حسنى عبد ربه أن يرفض تولى منصب مدير الكرة فى نهاية الموسم الماضى، كان بإمكانه أن يخاف على اسمه وتاريخه وشعبيته العريضة.
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة سموحة والزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز.
في استطلاع للرأى طرحه اليوم ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب زيادة أعداد الجماهير مع انطلاق منافسات الدورى الممتاز؟ صدق غالبية القراء على تلبية تلك المطالب.