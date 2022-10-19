شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وسافيو وعبد القادر في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم : محمد شريف.

الأهلي استعد لمباراة اليوم من خلال التدريب مرتين عقب مباراة اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوي أبطال أفريقيا التي قيمت في إستاد السلام مساء السبت الماضي ، وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليتأهل لدور المجموعات في البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف في تونس.

وتدرب الأهلي يوم الأحد ثم حصل على راحة من التدريبات يوم الأثنين قبل أن يستأتنف التدريبات صباح يوم الثلاثاء وإتجه في نفس اليوم للإسكندرية لخوض مباراة الليلة.

وضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعباً ، لمباراة الفريق في مباراة الليلة ، وهم : محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ، ايمن أشرف ، محمود متولي ، محمد عبد المنعم ، على معلول ، محمد هاني ، أكرم توفيق ، كريم فؤاد ، حمدي فتحي ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، أحمد عبد القادر ، برونو سافيو ، طاهر محمند طاهر ، محمد شريف ، حسام حسن وشادي حسين.