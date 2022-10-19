شكرا لقرائتكم خبر عن للموسم الـ 3 على التوالى.. الإسماعيلي يفتتح الدورى على ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق الساحرة المستديرة سيكونوا على موعداً مع قمة لا تنقصها من الإثارة والمتعة، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع الأهلى على ستاد برج العرب بافتتاح بطولة الدوري الممتاز.

الإسماعيلي بثوب جديد وطموحات مختلفة عن المواسم الماضية، يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اسعاد جماهيره بانتصار غالٍ يُنذر بعودة الدراويش لموقعه الطبيعي.

ويعتبر هذا الموسم هو الثالث للفريق على التوالي الذى يستهل مشواره على ملعب برج العرب والسابع خارج ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، وذلك على النحو التالي ..

* موسم 2016 / 2017 .. ضد الأهلي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة

* موسم 2017 / 2018 .. ضد الاتحاد على ملعب الإسكندرية

* موسم 2018 / 2019 .. ضد الأهلي على ملعب السلام بالقاهرة

* موسم 2019 / 2020 .. ضد الجونة على ملعب الغردقة

* موسم 2020 / 2021 .. ضد المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية

* موسم 2021 / 2022 .. ضد الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية

* موسم 2022 / 2023 .. ضد الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية