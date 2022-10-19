شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى فى الدورى قبل صدام الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة عصر اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى والاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصرى

التقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 121 مباراة، ويتفوق المارد الأحمر فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 63 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 36 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 179 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 95 هدفاً فى الشباك الحمراء.

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.

يُعد أحمد مكاوى، مهاجم الأهلى الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك الدراويش، بينما كان أحمد عبد القادر صاحب آخر هدف أهلاوى فى شباك الدراويش.