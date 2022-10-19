شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الفروسية توافق على الميزانية والحساب الختامى واللائحة المعدلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس ادارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للفروسية بعد ظهر اليوم الأربعاء أجتماع الجمعية العمومية العادية ، والتى شهدت اكتمال النصاب القانونى بحضور 12 عضوا هم أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالاتحاد والذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وقام المهندس هشام حطب باستعراض البطولات الدولية والعالمية التى شارك فيها الاتحاد حتى 30 يونيو الماضى ، والنتائج التى حققها الأبطال المصريين لأول مرة فى تاريخ اللعبة ، واثنى الجميع على الجهود الكبيرة التى بذلها المجلس خلال الموسم الرياضى، الذى انتهى فى. 30 يونيو 2021 ، وناقش أعضاء الجمعية العمومية جدول الأعمال الذى تنص عليه لائحة النظام الأساسي للاتحاد. حيث صدق الحضور على محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد 2021 ، ووافق الأعضاء على خطة النشاط للموسم الرياضى 2022/2023 بعد التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الموسم الماضى .

واستعرض المجلس أيضا الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021 ، والميزانية المقترحة للموسم الجديد ، وفوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة فى تحديد مكافأة المدير التنفيذى ومدير الحسابات ومراقب الحسابات .

وأعقب الجمعية العمومية العادية ، اجتماع للجمعية العمومية غير العادية ، والتى استعرض فيها مجلس الإدارة بنود اللائحة المعدلة التى تقدم بها مجلس الإدارة ، والتى وافق الأعضاء على جميع بنودها .

حضر الاجتماع الدكتور أسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس ، رامى اسكندر رئيس نادى الفروسية بالجزيرة ، والعقيد محمد الشبراوي مندوبا عن جهاز الرياضة العسكرى ، وأحمد حسن رئيس نادى سبورتنج ، رامى ابراهيم مندوبا عن نادى سموحة ، محمد عادل سرى مندوبا عن نادى الجزيرة ، وأشرف عبد الله مندوبا عن الجمعية الرياضية ، ومحمد السيد مندوبا عن نادى جرين بلازا ، الدكتور سمير عبد الحميد مندوبا عن نادى أصحاب الجياد ، واللواء وليد مليجى مندوبا عن نادى فروسة الحرس الجمهورى ، ومها أحمد مندوبة عن نادى المعادى ، ومحمد مطيع مندوبا عن نادى الزهور .