شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبأ المواجهة الثالثة بين جاريدو والأهلى اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق انطلاقة قوية من خلال خطف الفوز من الدراويش والسير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

الأهلى والإسماعيلى يدخلان كلاسيكو اليوم بـ"نيولوك" فني بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز فيما تم تعيين الاسبانى خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً للدراويش خلفاً لحمزة الجمل، وهو ما سيُضفي إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة.

وتولى جاريدو، تدريب الأهلي في موسم 2014-2015، وحصد مع الفريق، لقبي السوبر المصري وكأس الكونفيدرالية، لكنه أقيل بعد الخروج من دوري الأبطال.

وتعد مباراة الليلة هي الصدام الثالث بين جاريدو والأهلى حيث التقى المدرب الاسبانى بالمارد الأحمر في مباراتين إبان تدريبه لفريق النجم الساحلى التونسى ، انتهت المباراة الأولى بفوز النجم الساحلى بهدف دون رد سجله ياسين الشيخاوى في دور المجموعات بدوري الابطال موسم 2019 -2020.

وكان يقود الأهلي في ذلك الوقت، المدير الفني السويسري رينيه فايلر ، وفي المواجهة الثانية، وكانت أيضا ضمن دور المجموعات لنفس النسخة بدوري الأبطال، فاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف جونيور أجاي في الدقيقة 32.