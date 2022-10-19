شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أرقام الأهلي أمام الإسماعيلي قبل المباراة رقم 122 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأهلي مشواره اليوم في النسخة 64 من بطولة الدوري الممتاز بمواجهة فريق الإسماعيلي، في المباراة رقم 122 في تاريخ لقاءات الفريقين والتي تنطلق الساعة 5 مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 42 بطولة وهو البطل التاريخي لها، بينما يبلغ رصيد أقرب منافسيه 14 لقبا فقط.

ويخوض الأهلي اليوم المباراة رقم 122 في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري بمسماها القديم (العام) والجديد (الممتاز) وفيما يلي تاريخ أرقام مواجهات الفريقين.

المباراة رقم 122

قبل انطلاق مباراة اليوم، لعب الأهلي مع الإسماعيلي121 مباراة حقق الفوز في63 مباراة بينما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة. وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي في 36 مباراة.

أحرز الأهلي 179 هدفاً في مرمى الإسماعيلي مقابل 95 هدفا في مرماه.

أكبر فوز

أكبر فوز حققه الأهلي في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي كان بنتيجة 8- صفر وكانت في موسم 57-1958.

فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 6 صفر مرتين، ومرة واحدة بنتيجة 5-2.

الرباعيات

حقق الأهلي الفوز برباعية على الإسماعيلي 5 مرات، منها ثلاث مرات بنتيجة 4- صفر، ومرتان بنتيجة4-3، أما الإسماعيلي ففاز بالرباعية ثلاثة مرات بنتيجة 4-3، 4-2، 4-1 وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 4-4.

الهداف التاريخي

صالح سليم هو هداف الأهلي في مباريات الإسماعيلي وأحرز عشرة أهداف منها سبعة أهداف في مباراة واحدة وهو رقم قياسي لم يتحطم خلال تاريخ هدافي بطولة الدوري العام، يليه أحمد مكاوي برصيد تسعة أهداف، وتوتو برصيد سبعة أهداف، ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات برصيد ستة أهداف لكل منهم، ثم محمد رمضان برصيد خمسة أهداف، أما هدافو الإسماعيلي في لقاءاته مع الأهلي فكل من عوض عبد الرحمن وعماد سليمان وبشير عبد الصمد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

ومن الطريف أن كلا من محمد بركات وعبد الله السعيد وعمرو السولية الذين لعبوا لكلا الفريقين، وأحرزوا أهدافاً في مرمى الإسماعيلي والأهلي.