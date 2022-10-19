شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك مع الإسماعيلى وسموحة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك مشوارهم بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصرى اليوم الأربعاء حيث يحل الأهلي ضيفاً على الدراويش في مواجهة كلاسيكية بالدوري، فيما يفتتح الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي حققه في آخر موسمين بمواجهة صعبة على ملعب المقاولون العرب ضد سموحة ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى الخامسة عصر اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ضربة بداية الدوري.

ج: يستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ج: يسعى الأهلي لبداية قوية وتكرار فوزه في افتتاح مشواره بالدوري في الموسم الماضي برباعية نظيفة، خاصة بعدما حقق الفريق مستويات طيبة مع مدربه السويسري مارسيل كولر أمام الاتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ج: تبدو المواجهة معقدة تكتيكياً بين البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك وطارق العشري مدرب سموحة، بل وثأرية لأن العشري ألحق الهزيمة بفيريرا في الدوري بالموسم الماضي.

ج: استعان الأهلي بالسويسرى كولر بعد فترة قصيرة قضاها البرتغالي ريكاردو سواريز الذي خسر لقبي كأس مصر والدوري في أقل من شهرين ، ويعول الأهلي على كولر في قيادة الفريق الأحمر نحو تعويض الاخفاقات التي تعرض لها بعد خسارة الدوري مرتين متتاليتين.

ورغم تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا نسختين متتاليتين والوصول لنهائي النسخة الثالثة لكنه خسر الدوري تحت قياده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والبرتغالي سواريز.

فيما حافظ الزمالك على استقراره الفني بوجود البرتغالى فيريرا مديراً فنياً بغية الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.