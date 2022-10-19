باسم مرسي في الهجوم.. جاريدو يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

ويخوض جاريدو المباراة الرسمية الأولى مع الإسماعيلي بعدما تولى قيادة الفريق في شهر سبتمبر الماضي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد محسن، باهر المحمدي، محمد هاشم، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، عمر الوحش، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على دكة بدلاء الإسماعيلي: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وإياد العسقلاني ومصطفي فارس ومحمد دسوقي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي.