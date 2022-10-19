تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الموسم الجديد من دوري we المصري.

ويستهل الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من الدوري المصري بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.

وتقام المباراة على ملعب "برج العرب"، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء.

وقرر كولر الاعتماد على محمد شريف في قيادة هجوم الأهلي، ومن خلفه الثلاثي برونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبد المنعم- علي معلول- أكرم توفيق- محمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

الوسط الهجومي: برونو سافيو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.