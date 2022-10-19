دفعة تاريخية تدعم الأهلي أمام الإسماعيلي في بداية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لبداية مشواره في الموسم الجديد من دوري we المصري، بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

الأهلي يملك سجلا قويا خاليا من الهزائم أمام الإسماعيلي بدأ قبل عدة سنوات ولا يزال مستمرا، وهو أمر يبشر "المارد الأحمر" ببداية سعيدة لمشواره في الموسم المحلي.

الأهلي وعقدة 12 عاما للإسماعيلي

نجح الأهلي في تجنب الخسارة أمام الإسماعيلي على مدار الـ12 عاما الماضية، وذلك في 19 مباراة بمختلف المسابقات.

آخر فوز حققه الإسماعيلي على الأهلي كان بنتيجة (3-1) في نوفمبر 2010، وذلك في نسخة 2010-2011 من الدوري.

منذ ذلك الحين التقى الفريقان في 18 مباراة في الدوري المصري، فاز الأهلي في 11 منها وتعادلا 7 مرات، وسجل الفريق الأحمر 24 هدفا مقابل 6 للإسماعيلي.

كذلك نجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 من المباريات الـ18 المذكورة.

وبجانب مواجهات الدوري، التقى الفريقان في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة الموسم الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل (1-1).