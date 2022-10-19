اخبار الرياضه

الخليج 365 يكشف تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات استعدادا لقمة السوبر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى الأهلي كافة الأمور المتعلقة برحلة السفر إلى الإمارات، لخوض مباراة القمة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يتلقي الأهلي مع الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الجهاز الإداري للأهلي قام بحجز تذاكر السفر الثلاثاء المقبل يوم 25 أكتوبر، للدخول في معسكر مغلق مبكر هناك.

وأضاف: "الفريق سيقيم في مدينة العين وسيتدرب هناك نظرا لأن المباراة تقام على ملعب الشيخ هزاع بن زايد في نفس المدينة".

وأتم: "البعثة سوف تعود في اليوم التالي مباشرة إلى القاهرة للاستعداد للمرحلة التالية من منافسات الموسم الحالي".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا