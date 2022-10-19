الخليج 365 يكشف تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات استعدادا لقمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى الأهلي كافة الأمور المتعلقة برحلة السفر إلى الإمارات، لخوض مباراة القمة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يتلقي الأهلي مع الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الجهاز الإداري للأهلي قام بحجز تذاكر السفر الثلاثاء المقبل يوم 25 أكتوبر، للدخول في معسكر مغلق مبكر هناك.

وأضاف: "الفريق سيقيم في مدينة العين وسيتدرب هناك نظرا لأن المباراة تقام على ملعب الشيخ هزاع بن زايد في نفس المدينة".

وأتم: "البعثة سوف تعود في اليوم التالي مباشرة إلى القاهرة للاستعداد للمرحلة التالية من منافسات الموسم الحالي".