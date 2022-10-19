الخليج 365 يكشف قيمة رعاية "اتصالات مصر" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن قيمة رعاية "اتصالات مصر" للنادي الأحمر في السنوات الأربعة المقبلة، نافيًا بأن الأرقام المتداولة "غير صحيحة".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن قيمة عقد الرعاية أقل من مليار جنيه، تشمل كل ما يتعلق بالنادي بداية من الفريق الأولى وحتى الأكاديميات.

وأوضح المصدر، أن هناك منافسة شهدتها بين شركة "اتصالات مصر" وشركة أجنبية وشركة أخرى للفوز برعاية النادي الأهلي، لكن العرض الأعلى ماديًا جاء من جانب "اتصالات مصر".

وواصل المصدر، أن الأهلي تواصل مع شركى المتحدة المسؤولة عن تسويق النادي الأحمر ليتم الاستقرار على عرض "اتصالات مصر".

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا بجانب شركة "اتصالات مصر" تم الإعلان من خلاله الفوز برعاية النادي الأحمر 4 سنوات. طالع التفاصيل

وكشف مصدر من النادي الأهلي، أن الراعي الجديد سيظهر بداية من مباراة أسوان المقبلة والتي ستكون يوم الأحد المقبل في إطار الأسبوع الثاني بمسابقة دوري WE المصري. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن الأهلي سيفتتح موسمه الجديد، مساء الأربعاء، بمواجهة الإسماعيلي في الخامسة على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في موسم (2022-2023).