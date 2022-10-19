الامارات | لاعبان سابقان في الشارقة والوحدة يتوقعان نتيجة نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب الشارقة السابق اندرسون، ولاعب الوحدة السابق نادر المياغري، بطولة كأس رئيس الدولة بانها من المحطات المهمة التي مروا بها خلال الاحتراف في الإمارات.

وتوقع اللاعبان خلال برنامج «مع العرب» الذي تبثه قناة الشارقة الرياضية نتيجة مباراة نهائي الكأس التي ستقام يوم بعد غدٍ الجمعة بين الشارقة والوحدة.

وأكد نجم الشارقة في مطلع الالفية الحالية البرازيلي اندرسون باربوسا ان فوزه مع الشارقة في نهائي العام 2003 هو من فتح له باب النجومية لاعبا مميزا في الدوري الاماراتي وانه يرى ان الشارقة هو المرشح للفوز في النهائي المقبل كونه يملك فريقا قويا.

بدوره قال المغربي نادر المياغري: «خضت تجرية احترافية جميلة مع الوحدة في العام 2006 وكنت حارسا لمرمى الفريق في بطولة دوري ابطال آسيا»، وتمنى فوز الوحدة بنهائي الكأس بفضل الاحترافية والانضباط والالتزام التي يتمتع بها النادي.