شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مان يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 19_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الثلاثاء بمواجهة تجمع بين برايتون ونوتنجهام فورست.

وستوزع باقي مباريات الجولة على يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيما يشهد يوم الثلاثاء مباراتين فقط.



أبرز مباريات الجولة ستكون بملعب أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بعدما انتهت آخر مباراة بينهما بفوز الشياطين الحمر (3-2) بفضل ثلاثية "هاتريك" كريستيانو رونالدو.



المباراة المرتقبة بين المان يونايتد والسبيرز ستنطلق في تمام الساعة (10:15) مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل توتنهام المباراة وهو في وضع أفضل من مضيفه، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يتأخر عنه اليونايتد بفارق 7 نقاط، محتلا المركز الخامس.

مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام ستنقل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتحديد من خلال قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

وتملك الشبكة القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

وقررت شبكة "بي إن سبورتس" منح خليل البلوشي فرصة التعليق على قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي بين مان يونايتد وتوتنهام.

شارك رونالدو في التشكيلة الأساسية للمان يونايتد في مباراته الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد غياب طويل عن اللعب منذ البداية في البريميرليج.

ومن المتوقع أن يجلس صاحب الـ37 عاما على مقاعد البدلاء ضد السبيرز لصالح ماركوس راشفورد، إذ تشير التقارير إلى احتمالية بدء المدرب تين هاج بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز وشاو.

الوسط: كاسيميرو، ماكتوميناي وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: سانشو، راشفورد وأنتوني.

وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندارد"، فإن الكرواتي إيفان بيريسيتش قد يبدأ في خط الهجوم رفقة سون هيونج مين وهاري كين، ليبدأ الفريق بتشكيلة تتكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: روميرو، داير، لينجليت.

الوسط: سيسينون، هويبيرج، بنتانكور ودوهيرتي.

الهجوم: سون، كين وبيريسيتش.



كما علق إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على استياء لاعبه كريستيانو رونالدو من استبداله خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد الماضية.

وبدا على صاحب الـ37 عاما الامتعاض من قرار مدربه باستبداله بعد نحو 70 دقيقة على بداية اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وانتهى بالتعادل السلبي.



وظل رونالدو يتمتم بكلمات أثناء خروجه من الملعب، فضلا عن إيماءات برأسه بعد صعوده لمقاعد البدلاء، معبرا عن غضبه من استبداله.

وأبرزت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات المدرب الهولندي، الذي قلل من الأمر، قائلا "أعتقد أنه لا يوجد لاعب يسعد باستبداله، خاصة رونالدو، وهو ما أتفهمه، وليس لدي مشكلة في ذلك ما دام بدا ذلك بصورة طبيعية تماما".

وأضاف "إنه كان واثقا بالطبع من قدرته على الاستمرار والتسجيل، وهذا سر تميزه".

ولمح تين هاج لاحتمالية استبعاد رونالدو من التشكيلة الأساسية عند مواجهة توتنهام هوتسبير الأربعاء المقبل، رغم علمه بتسجيل اللاعب البرتغالي ثلاثية "هاتريك" في شباك السبيرز الموسم الماضي.

وعن ذلك، قال "أعرف بالطبع أنه سجل هاتريك أمامهم، لكن عندما تضع تشكيلتك، فهناك الكثير من الاعتبارات تكون في ذهنك".

وما يفتح الباب أمام استمرار رونالدو في التشكيلة الأساسية، هو تأكيد مدربه على تواصل غياب أنطوني مارسيال بسبب الإصابة، مضيفا "لقد عاد للتدرب منفردا وليس مع الفريق".



يبدو أن العام الحالي 2022 سيكون للنسيان بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الـ20 في قائمة ترتيب المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2022.



وتقدم مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، من خلال حفل يقام بعد قليل بمسرح "دوشاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت المجلة العالمية أعلنت عن 30 اسما مرشحا لنيل الجائزة، قبل أن تبدأ في تصفيتهم تباعا اليوم الإثنين قبل الإعلان عن الفائز.

ووفقا لما أعلنته "فرانس فوتبول"، فقد احتل كريستيانو رونالدو المركز الـ20 في قائمة المرشحين ليكون أسوأ ترتيب له من عام 2005.

وفي عام 2005، جاء رونالدو كذلك في المركز الـ20، وهي السنة التي حصل فيها البرازيلي رونالدينيو على الجائزة بعد تألقه مع برشلونة.

واحتل رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد في ذلك الوقت المركز الـ20، بالتساوي مع الإنجليزي جيمي كاراجر قلب دفاع ليفربول.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يعد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة هذا العام، بعدما تألق بشكل لافت مع الريال خلال الموسم الماضي وقاده للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.