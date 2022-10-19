شكرا لقرائتكم خبر عن ألميدا يمنح لاعبى فاركو راحة 24 ساعة عقب التعادل مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء عقب مباراة البنك الأهلي، على أن يعود الفريق للتدريبات عصر غدًا الخميس.

وكان فاركو تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فاركو لمواجهة حرس الحدود يوم الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري والمقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية الخامسة مساءً.