شكرا لقرائتكم خبر عن الونش اساسيًا فى تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة هامة أمام نظيره سموحة في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن فاعليات الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسمه الجديد في لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا للمستوى الجيد للفريقين خلال الموسم الماضى .

وضمت قائمة الزمالك التي أعلن عنها جوسفالدو فيريرا، كلًا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون

أكينولا

ومن المتوقع إن يعود الونش للتشكيل الأساسي لفريقه ليصبح تشكيل الزمالك كالتالي..

محمد عواد في حراسة المرمي

فى الدفاع: محمود الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

في الوسط: أشرف روقا - زكريا الوردي - عمر جابر - سيد نيمار - أحمد زيزو.

في الهجوم: سيف الدين الجزيرى.