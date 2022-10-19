شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسن علي لاعب المصري بشد في الضامة وأشعة لتحديد مدة الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسن علي لاعب المصري عصر اليوم الأربعاء لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى اصابته التي تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام سيراميكا والتي تسببت في خروجه مصابًا واستبداله بعد نحو 11 دقيقة فقط من بداية المباراة.

كانت الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب بواسطة الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق قد أكدت اصابة اللاعب بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيسر ، فيما سيتم تحديد درجة الشد ومدة العلاج المتوقعة عقب اجراء اللاعب للفحوصات والأشعة التشخيصية.

وخسر المصري في أولى مبارياته بالدوري العام بثلاثية نظيفة أمام نظيره سيراميكا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب في الجولة الأولى بالدوري.

وأعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن حصوله على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته في الدوري العام بنسخته رقم 64، على استاد السويس الجديد، وذلك اعتباراً من الأسبوع الرابع بالدوري.

وجاء بيان النادي المصري كالتالي: في ظل الجهود المبذولة في إدارة الملف المتعلق بالملعب المخصص لاستضافة مباريات فريق المصري، وفي ضوء التواصل الدائم والمستمر بين مجلس إدارة النادي المصري وكامل أبو علي - الذي تفرغ شخصيًا وبشكل تام لهذا الأمر - مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، كان لابد من الوصول إلى نتائج إيجابية تستوجب منا جميعًا توجيه كل الشكر والتقدير إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية التي بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار الساعة والتي انتهت إلى ما يلي :

أولًا : استضافة ملعب ستاد السويس الجديد لمباريات المصري اعتبارًا من الأسبوع الرابع بحضور 1000 مشجع.

ثانيًا : استضافة ملعب برج العرب لمباريات النادي المصري مع الأندية الجماهيرية ( الزمالك ، الأهلي ، الاسماعيلي ، الاتحاد السكندري ، غزل المحلة ) بحضور 3000 مشجع.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن تلك الخطوة تُعد بداية مشجعة لإرساء الاستقرار داخل فريق المصري خلال الفترة المقبلة التي ستشهد مزيدًا من التواصل والمتابعة مع كافة الجهات بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي المصري وجماهيره العظيمة.