شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في انطلاقة الدوري اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي بعد ساعات أول مباراة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم ، حيث يلتقي مع الإسماعيلي في الخامسة من مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد برج العرب في الجولة الإولى لبطولة الدوري.

الأهلي استعد لمباراة اليوم من خلال التدريب مرتين عقب مباراة اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوي أبطال أفريقيا التي قيمت في إستاد السلام مساء السبت الماضي ، وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليتأهل لدور المجموعات في البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف في تونس.

وتدرب الأهلي يوم الأحد ثم حصل على راحة من التدريبات يوم الأثنين قبل أن يستأتنف التدريبات صباح يوم الثلاثاء وإتجه في نفس اليوم للإسكندرية لخوض مباراة الليلة.

وضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعباً ، لمباراة الفريق في مباراة الليلة ، وهم : محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ، ايمن أشرف ، محمود متولي ، محمد عبد المنعم ، على معلول ، محمد هاني ، أكرم توفيق ، كريم فؤاد ، حمدي فتحي ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، أحمد عبد القادر ، برونو سافيو ، طاهر محمند طاهر ، محمد شريف ، حسام حسن وشادي حسين.