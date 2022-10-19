الامارات | وفاة مدرب في دوري الكرة السوري بسبب ركلة جزاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في سورية، حادثة صادمة، جراء وفاة مدرب حراس نادي معضمية دمشق، خالد الشيخ، بنوبة قلبة، بعد اعتراضه في الدقيقة 30 على قرار الحكم في احتساب ركلة جزاء على فريقه لحساب منافسه جرمانا، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم "المعضمية" بثلاثية نظيفة، قبل أن تستكمل المباراة التي استضافها استاد "جديدة عرطوز" بدمشق، وتنتهي بالتعادل الإيجابي (3-3).

وحاولت دكة بدلاء نادي "المعضمية" نقل خالد الشيخ بسيارة خاصة إلى المشفى القريب من الاستاد، إلا أن المدرب فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى

وقالت صحيفة الوطن السورية، إن: "مدرب الحراس خالد الشيخ تعرض لجلطة قلبية فور إعلان الحكم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق جرمانا، خصوصاً أن الشيخ كان يصرخ بشدة لاعتراضه على القرار، اتبعها بمواصلة الصراخ على حارس المرمى للموقوف مستقيماً عند خط المرمى اثناء تنفيذ الركلة"، مشيرة إلى أنه سقط أرضاً متأثراً بإصابته بالأزمة.

وقال مساعد مدرب فريق "معضمية الشام"، محمد راجح نتوف: "طلبنا من الحكم إيقاف اللقاء عند تعرض الشيخ لأزمة قلبية، ريثما يتم نقله إلى المستشفى على الأقل، لكن الحكم أوقف اللعب لعشر ثواني قبل استكمال المباراة، وكأن شيئاً لم يكن".

بدوره أكد مراقب المباراة وليد عواد، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أن أحدا لم يطلب منه إيقاف المباراة، واعتبر كما الأغلبية أن الحالة لم تتجاوز حالة إغماء وانتهت، وحتى حكم المباراة الذي عوتب على قرارته من بعض مدربي وإداريي المعضمية، أعلن أنه لم يعرف بخبر الوفاة.