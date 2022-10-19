موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد .. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه ليفربول، نظيره فريق وست هام يونايتد، في الثامنة والنصف، مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على مان سيتي بهدف نظيف سجله النجم المصري محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثامن ب٢٣ نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز الثالث عشر برصيد ١١ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكساندر آرنولد

فابينيو - تياجو

فابيو كارفاليو - روبيرتو فيرمينو - هارفي إيليوت

محمد صلاح

التشكيل المتوقع لوست هام

من المتوقع أن يدخل ديفيد مويس مدرب "الهامرز" المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 3-4-3

لوكاش فابيانسكي

بن جونسون - تيلو كيرير - آرون كريسويل

فلاديمير كوفال - توماس سوسيك - ديكلان رايس - إيمرسون

جارود بوين - جيانلوكا سكاماكا - لوكاس باكيتا

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ٢، بتعليق: علي محمد علي