شكرا لقرائتكم خبر عن 32 لاعباً يسجلون غياباً عن كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى بضربة بداية الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق النادي الأهلي في الخامسة عصر اليوم الأربعاء مشواره فى بطولة الدوري الممتاز عندما يواجه نظيره الإسماعيلي على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة في قمة كروية مُمتعة كما هي عادة مباريات الفريقين دائماً ،لذا فأن الأنظار كلها ستتجه صوب الاسكندرية عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي في الجولة الإولى لبطولة الدوري العديد من الغيابات لأسباب مختلفة ، حيث إستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني 14 لاعباً ، هم : ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وحمزة علاء ومحمد أشرف ومحمد مغربى وميدو نبيل ومصطفى سعد ميسى وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل لأسباب فنية، وبيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية وعمار حمدى للإصابة ومعهم محمود عبد المنعم كهربا .

وتضم قائمة الأهلي للمباراة ، 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ، ايمن أشرف ، محمود متولي ، محمد عبد المنعم ، على معلول ، محمد هاني ، أكرم توفيق ، كريم فؤاد ، حمدي فتحي ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، أحمد عبد القادر ، برونو سافيو ، طاهر محمد طاهر ، محمد شريف ، حسام حسن وشادي حسين.

في المقابل استبعد الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادى الاسماعيلى 18 لاعباً من مواجهة الاهلى لأسباب مختلفة هم :

فى حراسة المرمي .. محمد كوكو – عبد الله جمال

فى خط الدفاع .. محمد نصر – عصام صبحي – محمد عمار – كريم عرفات – نور الزمان الزموري – محمد هاشم

فى خط الوسط .. عماد حمدي – محمد بن خماسة – محمد الشامي – محمد مخلوف – محمد خليفة – ياو أنور – عبد القادر كوليبالي

فى خط الهجوم .. فراس شواط – أبو بكر حمزه الجمل – خالد النبريصي