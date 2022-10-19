شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى مع المدربين الأجانب قبل الظهور الأول لجاريدو أمام الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق الأهلي اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى افتتاحية الدوري العام للمرة الثانية على التوالي والسابعة طوال تاريخهما فى المواسم المكتملة.

وتعد هذه المباراة هى الأولي للقيادة الأسبانية الجديدة للدراويش ” خوان جاريدو ” الذى يعتبر المدرب الاجنبي الـ 20 فى تاريخ النادي خلال مواجهة الأهلي فى جميع البطولات.

وتحمل هذه المباراة رقم 50 للمدربين الأجانب، لعب الفريق 49 مباراة، فاز في 13 تعادل 13 خسر 23، له 45 هدفًا عليه 67 هدفًا، كلين شيت 12 لقاء.

حيث خاض الإسماعيلي 43 مباراة بالدورى العام ” بينهم مواجهتين فاصلتين على لقب الدورى ومباراة تم إلغاء الموسم بالكامل بعد صعود مصر لنهائيات كأس العالم 90 ” بالإضافة إلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومثلهما فى دورى أبطال العرب ولقاء فى كأس مصر ولقاء فى كأس رابطة الأندية المحترفة بعيدًا عن الأنجليزى سولمان، وذلك على النحو التالي ..

* ” المجري كوفاتش ” ..

• موسم 63 / 64 ” الدور الأول ” يوم 20 ديسمبر 63 فاز الإسماعيلى 4 / 1 بالإسماعيلية ( أميرو 2 وشحته وبابكر )

• موسم 63 / 64 ” الدور الثانى ” يوم 3 أبريل 64 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالقاهرة ( زكى عبد الرحمن ومحمد معاطى )

• موسم 64 / 65 ” الدور الأول ” يوم 18 ديسمبر 64 فاز الإسماعيلى 4 / 2 بالإسماعيلية ( رضا 2 وشحته وحسين يوسف )

• موسم 64 / 65 ” الدور الثانى ” يوم 3 أبريل 65 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 65 / 66 ” الدور الأول ” يوم 15 أكتوبر 65 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( زكى عبد الرحمن )

• موسم 65 / 66 ” الدور الثانى ” يوم 21 يناير 66 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالقاهرة ( سيد حامد )

* ” الإنجليزي طومسون ” ..

• موسم 66 / 67 ” الدور الثانى ” يوم 7 أبريل 67 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( على أبو جريشة من ضربة جزاء )

• موسم 74 / 75 ” الدور الثانى ” يوم 7 أبريل 75 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالإسماعيلية ( سيد عبد الرازق بازوكا )

• موسم 74 / 75 ” ربع نهائى كأس مصر ” يوم 27 أبريل 75 فاز الإسماعيلى 1 / صفر ” آمين دابو ”

• موسم 75 / 76 ” الدور الأول ” يوم 5 ديسمبر 75 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية

• موسم 78 / 79 ” الدور الأول ” يوم 7 نوفمبر 78 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 78 / 79 ” الدور الثانى يوم 16 فبراير 79 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالإسماعيلية ( عماد سليمان )

• موسم 79 / 80 ” الدور الأول ” يوم 31 ديسمبر 79 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 79 / 80 ” الدور الثانى ” يوم 6 يونيه 80 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالإسماعيلية بقرار بعد إلغاء المباراة فى الدقيقة 72 بسبب الشغب الجماهيرى

• موسم 80 / 81 ” الدور الأول ” يوم 24 أكتوبر 80 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالإسماعيلية ( حماده المصرى )

• موسم 80 / 81 ” الدور الثانى ” يوم 30 يناير 81 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة

* ” الألمانى فيلد كامب ” ..

• موسم 88 / 89 ” ملغى ” يوم 2 فبراير 90 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية

* ” الأرجنتينى أنجيل ماركوس ” ..

• موسم 93 / 94 ” الدور الأول ” يوم 10 أكتوبر 93 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالإسماعيلية ( بشير عبد الصمد )

• موسم 93 / 94 ” الدور الثانى ” يوم 24 أبريل 94 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالقاهرة ( محمد صلاح أبو جريشة )

• موسم 93 / 94 ” مباراة فاصلة على لقب الدورى العام ” يوم 18 يونيه 94 خسر الإسماعيلى 3 / 4 مباراة فاصلة بالإسكندرية ( عماد سليمان وأحمد رزق ومحمد فكرى الصغير )

• موسم 97 / 98 ” الدور الأول ” يوم 9 يناير 98 تعادلا الفريقين صفر / صفر بالإسماعيلية

” الهولندى ثيوفدور لانجن ” ..

• موسم 94 / 95 ” الدور الأول ” يوم 18 أكتوبر 94 فاز الإسماعيلى 2 / صفر بالإسماعيلية ( حمزه الجمل وعصام عبد العال )

* ” الهولندى ويسترهوف ” ..

• موسم 95 / 96 ” الدور الأول ” يوم 30 يونيه 96 تعادلا الفريقين 2 / 2 بالقاهرة ( بشير عبد الصمد ومجدى الصياد )

• موسم 96 / 97 ” الدور الأول ” يوم 30 أغسطس 96 تعادلا الفريقين صفر / صفر بالقاهرة

• موسم 96 / 97 ” الدور الثانى ” يوم 15 فبراير 97 خسر الإسماعيلى صفر / 6 بالإسماعيلية

* ” الألمانى فرانك أنجل ” ..

• موسم 98 / 99 ” الدور الأول ” يوم 21 أغسطس 98 تعادلا الفريقين صفر / صفر بالقاهرة

• موسم 98 / 99 ” الدور الثانى ” يوم 27 نوفمبر 98 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالإسماعيلية

* ” اليوغسلافى مكسيموفيتش ” ..

• موسم 2002 / 2003 ” الدور الثانى ” يوم 8 مارس 2003 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية

* ” الألمانى ثيو بوكير ” ..

• موسم 2003 / 2004 ” الدور الأول ” يوم 1 سبتمبر 2003 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة وحسنى عبد ربه )

• موسم 2003 / 2004 ” الجولة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال العرب ” يوم 11 نوفمبر 2003 فاز الإسماعيلى 4 / صفر بالإسماعيلية ” إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراورى ومحمد يونس ”

• موسم 2003 / 2004 ” الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال العرب ” يوم 18 فبراير 2004 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة

• موسم 2003 / 2004 ” الدور الثانى ” يوم 11 مارس 2004 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة ( عمر جمال )

• موسم 2005 / 2006 ” الدور الأول ” يوم 5 أبريل 2006 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 2005 / 2006 ” الدور الثانى ” يوم 22 مايو 2006 خسر الإسماعيلى صفر / 4 بالإسماعيلية

* ” التركى محسن أورتجال ” ..

• موسم 2004 / 2005 ” الدور الثانى ” يوم 15 أبريل 2005 خسر الإسماعيلى صفر / 6 بالإسماعيلية

* ” الهولندى مارك فوتا ” ..

• عام 2010 ” الجولة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ” يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة ” محمد محسن أبو جريشة ”

• موسم 2010 / 2011 ” الدور الأول ” يوم 21 نوفمبر 2010 فاز الإسماعيلى 3 / 1 بالإسماعيلية ( شادى محمد وعبد الله الشحات وجودوين / أحمد فتحى فى مرمى فريقه الأسبق )

• عام 2010 ” الجولة السادسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ” يوم 19 سبتمبر 2010 فاز الإسماعيلى 4 / 2 بالإسماعيلية ” أحمد على 2 وعبد الله الشحات ومعتصم سالم “

* ” الفرنسى باتريس نوفو ” ..

• موسم 2006 / 2007 ” الدور الثانى ” يوم 25 مايو 2007 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل )

* ” البرازيلى هيرون ريكاردو ” ..

• موسم 2008 / 2009 ” الدور الأول ” يوم 3 يناير 2009 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية ( محمد بركات فى مرمى فريقه السابق )

• موسم 2008 / 2009 ” الدور الثانى ” يوم 26 فبراير 2009 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( محمد محسن أبو جريشة )

• موسم 2008 / 2009 ” مباراة فاصلة على لقب الدورى العام ” يوم 24 مايو 2009 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسكندرية

• موسم 2014 / 2015 ” الدور الأول ” يوم 22 أكتوبر 2014 تعادلا الفريقين صفر / صفر ملعب الأهلى بالجونة

* ” التونسى نصر الدين النابى ” ..

• موسم 2015 / 2016 ” الدور الأول ” يوم20 يناير 2016 خسر الإسماعيلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية ( عبد الله السعيد فى مرمى فريقه الأسبق )

* ” التشيكى فرانز شتراكا ” ..

• موسم 2016 / 2017 ” الدور الثانى ” يوم 15 فبراير 2017 تعادلا الفريقين صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس

* ” الفرنسى سباستيان ديسابر ” ..

• موسم 2017 / 2018 ” الدور الأول ” يوم 20 نوفمبر 2017 خسر الإسماعيلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق )

* ” الجزائرى خير الدين مضوى ” ..

• موسم 2018 / 2019 ” الدور الأول ” يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى )

* ” البوسني دراجان يوفيتش ” ..

• موسم 2020 / 2021 ” الدور الأول ” يوم 10 مارس 2021 خسر الإسماعيلي صفر / 2 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية

* ” الأرجنتينى خوان براون ” ..

• موسم 2021 / 2022 ” كأس رابطة الأندية المحترفة ” يوم 17 يناير 2022 تعادلا الفريقين 1 / 1 ملعب برج العرب بالإسكندرية ( البوليفي كارميلو ألجاراناز )