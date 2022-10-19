شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مباراة جمعت الزمالك وسموحة قبل صدام الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم فريق الزمالك في السابعة من مساء اليوم نظيره سموحة السكندرى باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسمه الجديد في لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا للمستوى الجيد للفريقين خلال الموسم المنقضى .

24 مباراة جمعت الزمالك وسموحة حقق الفارس الأبيض 15 فوزا مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة وانتهت 6 لقاءات بالتعادل ، وسجل الزمالك 27 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وتعد نتيجة 3-0 هي الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة في الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا في المباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2011.





الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.

وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.