شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باسم مرسى أمام الأهلى قبل كلاسيكو افتتاحية الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق النادى الأهلى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء مشواره فى بطولة الدورى الممتاز عندما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة فى قمة كروية مُمتعة كما هى عادة مباريات الفريقين دائماً، لذا فإن الأنظار كلها ستتجه صوب الإسكندرية عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.

ويخوض باسم مرسى محطة جديدة فى مشوراه بالملاعب حينما يخوض أول مبارياته بقميص الإسماعيلى أمام الأهلى اليوم، وذلك بعد الرحيل عن سيراميكا لتكون بوابة الدارويش هى التجربة التاسعة فى مسيرة اللاعب مع الأندية، التى بدأت فى 2009 مع شباب المقاولون العرب وانتهت في قلعة الدراويش.

ولعب باسم مرسى مشواره مع أندية المقاولون العرب للشباب، وبتروجت والإنتاج الحربي والزمالك ومصر المقاصة ولاريسا اليوناني وسموحة وسيراميكا، وأخير الاسماعيلي، وعبر اللاعب عن سعادته بخطوة رحيله إلى النادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكداً أن الدراويش أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا.

16 مباراة لعبها باسم مرسى ضد الاهلى بقمصان 5 فرق هي (الإنتاج الحربي، الزمالك، سموحة، مصر للمقاصة، سيراميكا) ، ونجح في تسجيل 7 أهداف في الشباك الحمراء بواقع 3 أهداف في الدوري مع الإنتاج الحربي (هدفين) ومع سيراميكا (هدف) بجانب تسجيله 4 أهداف في كأس مصر مع الزمالك بواقع هدفين في كل مباراة.

ويتصدر باسم مرسي قائمة أكثر اللاعبين الحاليين تسجيلا للأهداف في مرمى الأهلي بواقع 7 أهداف، يليه إسلام محارب وأحمد على بواقع 5 أهداف ثم جون أنطوى برصيد 4 أهداف.

لعب باسم مرسى 273 مباراة في مسيرته مع الساحرة المستديرة، ونجح في تسجيل 89 هدفا وصنع 25 هدفا، وتوج ببطولة الدوري مرة واحدة وبطولة السوبر المحلى مرة وثلاث بطولات لكأس مصر، كما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف فى 10 مباريات دولية.