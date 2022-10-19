شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره سموحة في ضربة بداية الدوري المصري الليلة، وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.

وواجه طارق العشرى المدير الفنى لسموحة الزمالك في 22 مباراة مع أندية حرس الحدود وإنبي ووادي دجلة والمصرى البورسعيدى وطلائع الجيش، فاز العشري في 7 مباريات وتعادل في 5، وهزم 10 مرات ، واستطاعت الفرق التي قادها طارق العشري تسجيل 23 هدفا في شباك الزمالك، في حين سجل الأبيض 27 هدفا.





وكانت أخر مباراة للعشرى أمام الزمالك كانت مع طلائع الجيش وفاز بهدف دون رد.

حقق العشري أكبر نتيجة أمام الزمالك، رفقة طلائع الجيش في كأس مصر موسم 2019-2020، حين فاز الفريق العسكري 3-1، عن طريق أحمد سمير (هدفين)، وعمرو مرعي، فيما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكانت أكبر هزيمة، عندما خسر العشري مع حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدور الثاني من موسم 2006-2007، عبر ثنائية شيكابالا، وهدف من عبد الحليم علي.

وتكررت تلك النتيجة في موسم 2020-2021، بعدما خسر بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إمام عاشور (هدفين)، ويوسف أوباما.