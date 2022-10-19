شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يغلق صفحة البنك الأهلى.. ونونو ألميدا يبدأ استكشاف حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا صفحة مباراة البنك الأهلى التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضى على ستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويستعد فريق فاركو لمواجهة نظيره حرس الحدود المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

ويعكف نونو الميدا على استكشاف فريق حرس الحدود الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته بحثاً عن النقاط الثلاث .

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

حافظ فريق فاركو على سجله بدون هزيمة أمام البنك الأهلي بعد التعادل بهدف لكل منهما ضمن الجولة الافتتاحية في مسابقة الدوري ، البنك الأهلي كان قد واجه فاركو مرتين سابقا في الدوري الموسم الماضي ولم ينجح في تحقيق أي فوز.

وكان لقاء الدور الأول الموسم الماضي قد انتهى بفوز فاركو بهدف دون مقابل ، بينما لقاء الدور الثاني انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة البنك الأهلي ضد نظيره فاركو بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز كريم بامبو هدف اللقاء الوحيد للبنك الأهلي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد ن خطأ فادح لمحمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو، قبل أن يدرك أحمد عبدالعزيز (مودي) هدف التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء، بعد خطأ قاتل من أبوجبل حارس البنك الأهلي تسبب في ضربة جزاء لصالح فاركو، ليسددها «مودي» داخل الشباك، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.