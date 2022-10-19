شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بـ "تميمة برج العرب" أمام الإسماعيلى فى كلاسيكو الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق النادي الأهلي في الخامسة عصر اليوم الأربعاء مشواره فى بطولة الدوري الممتاز عندما يواجه نظيره الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة في قمة كروية مُمتعة كما هي عادة مباريات الفريقين دائماً ،لذا فأن الأنظار كلها ستتجه صوب الاسكندرية عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.

ويتسلح الأهلي بسجله المميز أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب، منذ قرار إقامة مباريات الفريقين هناك موسم 2015-2016، حيث لم يخسر الفريق الأحمر أمام الدراويش في 9 مواجهات سابقة على نفس الملعب في كل البطولات.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي 6 مرات على "برج العرب"، وتعادل 3 مرات.

وبشكل عام، لم يتعرض الأهلي للخسارة في مباراة أمام الإسماعيلي بكل البطولات منذ الهزيمة في نوفمبر 2010 بنتيجة 1-3 بالدوري.

وحسم الأهلي مباراة الذهاب أمام الإسماعيلي في الموسم الماضى، التي أقيمت ضمن الجولة الافتتاحية على برج العرب، أكتوبر الماضي، برباعية دون رد بينما تعادل سلبياً مع الدراويش في مباراة الدور الثانى.