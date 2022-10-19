شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع صافرة محمد عادل فى 20 مباراة.. 14 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق انطلاقة قوية من خلال خطف الفوز من الدراويش والسير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

يدير لقاء الأهلى والإسماعيلى محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه سمير جمال مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثان وأحمد جمال حكمًا رابعًا، وللفيديو طارق مجدي ومصطفي عطيه.

وإجمالا.. أدار محمد عادل 20 مباراة للمارد الأحمرفى وقت سابق، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 وتلقي هزيمة وحيدة، واحتسب محمد عادل 10 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتين جزاء ضده، وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلي على 32 إنذارا وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

وتعود آخر مباراة أدارها محمد عادل للأهلى لـ 30 يوليو 2022 حينما قاد مباراة المارد الاحمر والمقاولون العرب في الجولة 21 لمسابقة الدوري بالموسم الماضى والتي انتهت بالتعادل السلبى وشهدت إهدار على معلول نجم الاهلى لركلة جزاء.