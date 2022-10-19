شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل جاريدو أمام الأهلى قبل مواجهة الليلة مع الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى.

ويقود الإسماعيلى المدرب الإسبانى جاريدو، الذى سبق له تدريب الأهلى، فيما يقود المارد الأحمر السويسرى مارسيل كولر.

جاريدو سبق له مواجهة الأهلى فى منصب المدير الفنى حينما كان مدرباً للنجم الساحلى التونسى، ففى نسخة 2019 من دورى أبطال أفريقيا فاز النجم الساحلى التونسى بقيادة جاريدو على الأهلى بهدف نظيف فى مواجهة الذهاب التى جرت بينهما على ملعب رادس بتونس، قبل أن يفوز الأحمر بنفس النتيجة فى لقاء الإياب بالقاهرة.

وشهدت قائمة الأهلى لمباراة الإسماعيلى العديد من الغيابات لأسباب مختلفة، حيث استبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى 14 لاعباً ، هم : ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وحمزة علاء ومحمد أشرف ومحمد مغربى وميدو نبيل ومصطفى سعد ميسى وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل لأسباب فنية، وبيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية وعمار حمدى للإصابة ومعهم محمود عبد المنعم كهربا .

وتضم قائمة الأهلي للمباراة 21 لاعباً هم : محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ، ايمن أشرف ، محمود متولي ، محمد عبد المنعم ، على معلول ، محمد هاني ، أكرم توفيق ، كريم فؤاد ، حمدي فتحي ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، أحمد عبد القادر ، برونو سافيو ، طاهر محمد طاهر ، محمد شريف ، حسام حسن وشادي حسين.